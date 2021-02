Friseure beobachten Stadt-Land-Gefälle bei Corona-Tests

Für einen Friseurbesuch muss derzeit ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden. Vor allem in ländlichen Gegenden sagen viele Kunden deswegen nun Termine ab.

Der Bundesinnungsmeister der Friseure in der Wirtschaftskammer, Wolfgang Eder, ortet hier ein Stadt-Land-Gefälle: Kollegen aus ländlichen Gebieten hätten ihm von Absagen durch Kunden berichtet, weil diese keinen Test vorweisen konnten.

Großteil der Friseurgeschäfte am Montag geschlossen

Außerdem habe der Großteil der Friseurgeschäfte traditionell am Montag geschlossen. Er selber habe in seinem Unternehmen in Salzburg heute außertourlich aufgesperrt. "Die Kunden haben ihre Termine, sie kommen und weisen die Test-Bestätigung vor", schilderte er den Ablauf.