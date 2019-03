"FridaysForFuture": Umweltministerin trifft sich mit Organisatoren der Klima-Demo

Am Montag wird sich Umweltministerin Köstinger mit den Organisatoren der "FridaysForFuture"-Demo treffen.

Mai: Klimaschutz-Aktionswoche in Wien

Die Ressortchefin will sich zudem dafür Einsetzen, dass auch im Rahmen des Regelunterrichts noch auf den Klimawandel eingegangen wird. Daher wird es in der Vorwoche des World Climate Summit von Arnold Schwarzenegger am 15. Mai in Wien eine Klimaschutz-Aktionswoche in den Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Schulen geben. “Dazu habe ich heute einen Brief an unsere Direktorinnen und Direktoren geschickt”, so die Ministerin. Heute diskutiert Köstinger mit rund 30 Studentinnen – angehenden Lehrerinnen – an der Agrarpädagogischen Hochschule die Frage “Wie kann man Klimaschutz zu einer Mitmachbewegung machen?”.