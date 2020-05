Fridays For Future: Protestcamp vor Bundeskanzleramt in Wien

Seit Freitag wurde das Protestcamp der Aktivisten von Fridays For Future vor dem Bundeskanzleramt in Wien erneut bezogen.

Trotz eines einwöchigen Streiks habe es keinerlei Reaktion von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gegeben, so die Organisation in einer Aussendung.

Fridays For Future fordert von der Regierung einen "Klima-Corona-Deal", der Staatshilfen an sozio-ökologische Bedingungen knüpft. "Am Montag wird sich zeigen, wie wichtig der Regierung Klimaschutz wirklich ist: Wird es Klimaauflagen für die Rettung der AUA geben? Die Zukunft junger Menschen darf nicht weiter radikal ignoriert werden", sagte der Aktivist Simon Pories. 168 Stunden wurden von der Umweltbewegung vor dem Bundeskanzleramt bis vergangenen Mittwoch bereits verbracht.