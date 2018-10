Freudiger Besuch in Wien: Alpakas spazierten durch die Stadt

Vor kurzem hatte Wien ein paar spezielle Besucher. Alpakas aus der "Manada de Sana - Alpakazucht" im Waldviertel, erkundeten die Bundeshauptstadt.

Als sie von der Veranstaltung “Rasen am Ring” hörte, kam ihr eine Idee. Sie hat sich vorgenommen, mit ihren Alpakas am Ring zu spazieren. Gesagt, getan. Passend zur Wiener Wiesen, zog sie ihr Dirndl an, packte ihre beiden Alpakas Philippa (braune Stute) und Coralie (weiße Stute) und es ging auf in die große Stadt.