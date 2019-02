Freude über Bartgeier-Nachwuchs in Haringsee

Vor wenigen Tagen sind in der Eulen- und Greifvogelstation in Niederösterreich zwei Bartgeier-Küken geschlüpft.

Nachwuchs gibt es in der von Vier Pfoten unterstützten Eulen- und Greifvogelstation (EGS) in Haringsee (Bezirk Gänserndorf). Vor wenigen Tagen ist das erste Küken der Bartgeierbrutsaison 2019 im Nest seiner Eltern geschlüpft, teilte die Tierschutzorganisation am Dienstag in einer Aussendung mit. Ein zweites folgte kurz darauf im Brutschrank.

Bereits mehr als 200 Bartgeier in EGS geboren bzw. aufgezogen

Seit Beginn des Bartgeierprojektes 1978 wurden mehr als 200 der Tiere in der EGS geboren oder aufgezogen. Ein Großteil der Jungvögel wurde in den Alpen oder in Andalusien (Spanien) freigelassen. Aktuell fliegen wieder an die 300 Bartgeier frei in den Alpen. Im Jahr 2018 gab es alpenweit 52 Brutpaare, 29 Jungvögel flogen aus ihren Nestern aus. “Das Bartgeierprojekt zählt zu den erfolgreichsten Wiederansiedelungsprojekten weltweit”, hieß es in der Aussendung.