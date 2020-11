Freizeitunfall eines 17-jährigen Wieners mit Lähmungsfolge: Prozess

Der Freizeitunfall eines 17-jährigen Burschen mit schrecklichen Folgen hat am Montag das Landesgericht für Strafsachen beschäftigt. Das Unfallopfer hatte eine Querschnittslähmung davongetragen.

Der junge Wiener hatte sich am 2. Jänner 2018 in einem Freizeitpark schwer verletzt, indem er auf einer Trampolinanlage in eine Schnitzelgrube sprang. Dabei zog er sich einen Verrenkungsbruch des fünften und sechsten Halswirbels zu. Der Bursch ist seither querschnittsgelähmt.