Freizeitpädagogen demonstrieren in Wien wieder gegen geplante Berufsreform

Wegen der geplanten Reform des Berufsbildes gehen am 20. September die Freizeitpädagogen wieder in Wien auf die Straße.

Kritik an Reform des Berufsbildes von Freizeitpädagogen

Grüne verweisen auf laufende Verhandlungen

Grünen-Bildungssprecherin Sibylle Hamann betonte gegenüber der APA, dass die Verhandlungen zur Reform des Berufsbilds noch liefen. Der im Mai bekanntgewordene Gesetzesentwurf sei "im Moment nicht relevant". Herzstück der Reform sei, dass erstmals bundesweit alle "Assistenz- und Freizeitpädagogen" eine einheitliche Ausbildung bekommen, so Hamann. Das bedeute auch keine generelle Halbierung der Ausbildung, derzeit gebe es immerhin in den meisten Bundesländern gar keine Ausbildung. Wie viele Semester diese umfassen werde, sei noch in Verhandlung. Wesentlich bei der Reform sei außerdem, dass das gesamte Personal in diesem Bereich in den öffentlichen Dienst übernommen wird. "Und dagegen wehrt sich natürlich eine private GesmbH ("Bildung im Mittelpunkt", Anm.) und die Gewerkschaft der Privatangestellten."

Protest am 20. September in Wien angekündigt

Zuletzt hatten die Freizeitpädagogen am 15. Juni in Wien und Graz ganztägig gestreikt. Für Mittwoch kommender Woche (20. September, 9.00 Uhr) ruft der Betriebsrat der Einrichtung "Bildung im Mittelpunkt" (BiM) - die an mehr als 140 öffentlichen Volksschulen den Freizeitteil gestaltet - zu einer Protest-Versammlung im Wiener Sigmund-Freud-Park (Votivpark) auf. Dabei soll auch ein Beschluss über weitere Protest- und Streikmaßnahmen fallen, hieß es in der Vorankündigung. Die Versammlung soll ein "erster sichtbarer Protest" sein, "mit dem wir in den Herbst starten und zeigen: Wir sind streikbereit!", so die Veranstalter.