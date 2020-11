Freitag der 13.: Nicht mehr Unfälle als sonst

Freitag der 13. gilt als Unglückstag. Dennoch passieren an diesem Tag nicht mehr Verkehrsunfälle als sonst.

Freitage sind unfallträchtigste Tage

Allerdings ist der Freitag der unfallträchtigste Tag. Wie ein Blick in die Statistik des Jahres 2019 ergibt, passierten im Vorjahr an Freitagen insgesamt 5.989 Verkehrsunfälle, bei denen 7.687 Menschen verletzt wurden. Der Tag mit den zweitmeisten Unfällen war der Mittwoch. 2019 gab es in der Wochenmitte 5.448 Unfälle mit 6.707 Verletzten. Bei den Verkehrstoten war wiederum der Donnerstag jener Tag mit den meisten Opfern - 71 waren es im Vorjahr, dahinter lag der Samstag mit 65 Verkehrstoten. An Freitagen wurden im Vorjahr insgesamt 64 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr getötet.