Freitag bringt verpflichtende Herkunftskennzeichnung in Großküchen

In Österreich gilt ab heute die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in Großküchen. Der Ursprung von bestimmten Lebensmittel muss dann sichtbar auf den Menüplänen ausgeschildert sein.

Die Dimension ist durchaus beträchtlich, werden hierzulande doch täglich rund 2,2 Millionen Speisen in Kantinen ausgegeben. Nicht vorgesehen ist weiter eine verpflichtende Kennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie.

Regelung gilt für öffentliche und private Kantinen

Verpflichtend ist die Ausschilderung in einer transparenten Form, etwa durch einen Aushang oder einer Angabe in der Speisekarte. Kontrollieren soll das die jeweilige Lebensmittelaufsicht der Länder, bei mehrfachen Verstößen droht nach Angaben des Ministeriums eine Verwaltungsstrafe.

Schweinefleisch und Geflügel mit unterschiedlichem Anteil

Wie der Verein Nachhaltige Tierhaltung Österreich (NTÖ) vorrechnet, stammen derzeit gut 70 bis 80 Prozent des in der Gemeinschaftsverpflegung zum Einsatz kommenden Schweinefrischfleischs aus Österreich. Bei Rindfleisch beträgt der Wert gut 80 Prozent, bei Geflügel sind es nur 10 Prozent. Bei Eiern würden immerhin 70 Prozent aus österreichischer Produktion verwertet. Insbesondere bei Rindfleisch sei der Selbstversorgungsgrad in Österreich hoch. Der Bedarf in der öffentlichen Verpflegung könne damit gedeckt werden, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Auch bei Schweinefleisch wäre dies den Angaben zufolge möglich.