Freisprüche in Causa Multiversum rechtskräftig

Die Freisprüche im Untreue-Prozess gegen Petra Bohuslav, die ehemalige Landesrätin von Niederösterreich und jetzige kaufmännische Geschäftsführerin der Wiener Staatsoper, sowie zwei frühere Landesbeamte im Fall Multiversum Schwechat sind rechtskräftig.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat keine Rechtsmittel gegen das am 25. Oktober ergangene Urteil eingelegt, wie Birgit Eisenmagen, Sprecherin des Landesgerichts, auf Anfrage der APA am Montag mitteilte.

Prozess in Causa Multiversum drehte sich um Förderungen

Im Mittelpunkt des Prozesses stand eine Förderung des Landes Niederösterreich in Höhe von 2,8 Millionen Euro für zwei Hallen in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha). Das Geld wurde ab 2010 ausgezahlt. Laut Vorwurf der WKStA wurden die Hilfen für eine Mehrzweck- und eine Tischtennishalle gewährt, ohne die entsprechenden Förderrichtlinien zu beachten. Die ehemalige ÖVP-Politikerin und die beiden ehemaligen Landesbeamten haben die Vorwürfe der Untreue bestritten. Der Freispruch wurde vom Vorsitzenden Richter in der Schöffenverhandlung damit begründet, dass es keine Beweise für einen "unvertretbaren Rechtsakt" gibt. Obwohl einige Aspekte im Nachhinein kritisiert werden könnten, gab es keine Anzeichen für eine bewusste Zulassung von Machtmissbrauch.