Freispruch im Prozess um "Badewannen-Mord"

Im Prozess um den sogenannten Badewannen-Mord ist der Angeklagte Manfred Genditzki in München freigesprochen worden.

Er hatte für die vermeintliche Tat rund 13 Jahre im Gefängnis gesessen und jahrelang für das Wiederaufnahmeverfahren gekämpft. "Jetzt ist es so weit. Sie haben den Tenor gehört, auf den Sie fast 14 Jahre lang gewartet haben", sagte die Richterin am Freitag. Die Staatskasse müsse ihn für die zu Unrecht verhängte Gefängnisstrafe entschädigen.

Nach 13 Jahren Gefängnis: Freispruch im "Badewannen-Mord"

Es sei ein steiniger Weg für den Angeklagten gewesen, den er mit bewundernswerter Geduld gegangen sei. "Wie es in Ihnen aussieht, kann man nur erahnen." Genditzki nahm das Urteil ruhig und gefasst auf, im voll besetzten Zuschauerraum gab es Tränen.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung forderten Freispruch

Nicht nur die Verteidigung, auch die Staatsanwaltschaft hatte einen Freispruch gefordert, weil es nicht nur Zweifel daran gibt, dass Genditzki den Mord an einer alten Frau begangen hat, sondern auch daran, dass es überhaupt ein Verbrechen gab. Aus Sicht von Gutachtern, die in dem Prozess zu Wort kamen, ist ein Unfall der Seniorin möglich oder sogar wahrscheinlich.

Der inzwischen 63 Jahre alte Genditzki, der in der Wohnanlage der Getöteten als Hausmeister tätig war, war 2010 vom Landgericht München II zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Schwurgerichts hatte er die Seniorin im Oktober 2008 in deren Wohnung im oberbayerischen Rottach-Egern nach einem Streit auf den Kopf geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt.