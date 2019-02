Freiheitsindex Österreich: Ergebnis "beruhigend"

Eine SORA-Umfrage zeigt den "Freiheitsindex" auf und somit auch, dass sich drei Viertel der Österreich frei fühlen und die Grundrechte tief verankert sind.

Drei Viertel der Österreicher fühlen sich frei. Das zeigt der “Freiheitsindex Österreich”, den das Sozialforschungsinstitut SORA in Auftrag des NEOS Lab, der Bildungseinrichtung der NEOS, erstellt hat. Demnach sind die Grund- und Freiheitsrechte fest in der Bevölkerung verankert, wenngleich Ohnmacht, mangelnde Mitbestimmung und fehlende Zukunftschancen das Freiheitsgefühl bedrohen.

Freiheitsindex für Meinl-Reisinger “beruhigendes” Ergebnis

Alles in allem liefert der Freiheitsindex für NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger ein “beruhigendes” Ergebnis. Günther Ogris, Geschäftsführer von SORA, betonte bei einer Pressekonferenz am Dienstag: “76 Prozent der Österreicher gaben an, sich frei zu fühlen.” Außerdem hält gut die Hälfte die Demokratie in Österreich für frei, während 16 Prozent sie als unfrei bezeichnen. Insbesondere die hohe Zustimmung zu den EU-Grundfreiheiten hat Meinl-Reisinger positiv überrascht. Immerhin werden diese von bis zu 80 Prozent positiv gesehen. “Es ist gut, dass es einen gewissen Grundkonsens gibt. Den braucht es zum Zusammenleben”, sagte sie. Auch die Freiheitsliebe ist hoch.