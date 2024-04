Freier Eintritt: Lastkrafttheater tourt wieder durch Niederösterreich und Wien

Das Lastkrafttheater geht ab Freitag zum zwölften Mal in Niederösterreich auf Tour. Geplant sind 32 Vorstellungen, davon fünf Stopps in Wien.

Lastkrafttheater zeigt "Das Konzert": Termine in NÖ und Wien

Seit 2013 tourt das LKT bereits durchs Land. Zu stoppen war es nicht einmal durch die Pandemie, konnten die damals gültigen Abstands- und Hygiene-Regeln doch durch das Freiluft-Konzept "leicht eingehalten werden". Die Initiatoren Max Mayerhofer und David Czifer wollen unterhalten und dazu beitragen, "dass die Menschen wieder vor die Tür gehen und sich die digitalen Blasen, in denen manche von uns leben, wieder auflösen".

Premierenort in diesem Jahr ist Königsbrunn am Wagram im Bezirk Tulln. Mit dem LKT rolle "das wohl spontanste Volksfest" durchs Land und verbreite auch das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Lkw im täglichen Leben, betonte Markus Fischer, Fachgruppenobmann für das Güterbeförderungsgewerbe in der Wirtschaftskammer NÖ.