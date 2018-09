Freier Eintritt ins Kunst Haus Wien am 21.September

Am Freitag den 21. September findet der "Lotterin Tag 2018" statt und bringt allen Besuchern im Kunst Haus Wien, einen gratis Eintritt mit tollen Programmpunkten. Mehr Informationen dazu erhalten Sie hier.

Am Freitag, den 21. September 2018 findet im Kunst Haus Wien zwischen 10:00 und 17:30 der “Lotterien Tag” in Kooperation mit den Österreichischen Lotterien statt. Dieser Tag bietet den Besuchern die Möglichkeit, zahlreiche Programmpunkte zu nutzen. Für alle Hundertwasser- und Fotografie Fans also die perfekte Chance, alle Ausstellungen des Hauses und die Wohnung von Friedensreich Hundertwasser zu besichtigen. Diese ist im Dachgeschoss des Museums und sonst nicht zugänglich.