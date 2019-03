Freier Eintritt beim Tag der Wiener Bezirksmuseen am 17. März

Unter dem Motto "Zu Gast in Wien" findet am 17. März wieder der Tag der Wiener Bezirksmuseen bei freiem Eintritt statt.

Am Sonntag, den 17. März 2019, haben alle Wiener Bezirksmuseen einheitlich in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Besucher sehen Ausstellungen mit Bildern, Texten und Objekten zum Thema “Zu Gast in Wien”. Abgerundet werden die Rückblicke auf früher bestehende Restaurants, Gastwirtschaften, “Beisln” und sonstige Lokalitäten in der Wienerstadt durch unterhaltsame Rahmenprogramme in einzelnen Museen.