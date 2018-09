Freier Eintritt beim Tag der offenen Tür der Wiener Tanzschulen

Am Sonntag laden die Wiener Tanzschulen wieder zum Tag der offenen Tür. Bei freiem Eintritt können Besucher an diversen Schnupperkursen teilnehmen und alles zum Kursangebot erfahren.

Egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder Fortgeschrittene: Alle Tänzer und jene, die es noch werden wollen, sind am Sonntag, den 16. September 2018, von 18.00 bis 21.00 Uhr zum Tag der offenen Tür der rund 30 Wiener Tanzschulen herzlich eingeladen. An diesem Tag haben Besucher die Möglichkeit, unterschiedliche Schnupperkurse zu besuchen – und das kostenlos.

Das Angebot der rund 30 Wiener Tanzschulen reicht von klassischen Paar-Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene, bis hin zu intensiven Workshops mit Haltungs- und Technikkursen. Denn der Wiener Walzer alleine ist noch lange nicht alles, was die Tanzschulen zu bieten haben.

Der beste Zugang zum Tanz ist ein Anfängerkurs, in dem die Grundschritte erlernt werden. “Viele entdecken durch Crash-, oder Einsteigerkurse zum ersten Mal – oder vielleicht auch erneut – ihre Liebe zum Tanz. Diese neue Begeisterung an der Bewegung zur Musik führt sie dann weiter zum Foxtrott, Tango Argentino, Salsa oder Boogie – denn beherrscht man einmal die Grundschritte, stehen alle Türen offen”, so Karin Lemberger, Präsidentin des Verbandes der Tanzlehrer Wiens.