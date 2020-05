Freie Musikszene fordert 1.000 Euro Grundeinkommen

Die freie Musikszene fordert wegen der Corona-Krise monatlich 1.000 Euro Grundeinkommen bis Jahresende. Auch Online-Auftritte sollen gefördert werden.

Mit zahlreichen konkreten Forderungen meldeten sich am Mittwoch Vertreter der freien Musikszene in einem offenen Brief an die österreichische Bundesregierung zu Wort. Gefordert wird u.a. eine "unbürokratische Soforthilfe in Form eines monatlichen Einkommens von Euro 1.000 pro Monat" bis zum Jahresende 2020.