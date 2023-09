FREEPORT Designer-Outlet feierte 20-Jahr-Jubiläum

Das FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center bei Kleinhaugsdorf an der tschechischen Grenze feierte sein 20-jähriges Bestehen.

20-Jahr-Jubiläumsfeier von FREEPORT

Aktuell präsentiert sich FREEPORT mit 250 Top-Brands, 75 internationalen Stores und einer erstklassigen Gastronomie, jährlich verzeichnet man rund zwei Millionen Besucher. Vom großen Angebot überzeugen konnten sich Medienvertreter und prominente Persönlichkeiten im Rahmen eines Get-togethers am 21. September 2023 im neuen Retro-Shop, der im Zuge der Jubiläumsfeier eröffnet wurde.

„Es ist uns gelungen, ein internationales TOP-Outlet für den Großraum Wien-Brünn zu etablieren und die großen Marken wie Calvin Klein, Guess, GAP, Under Amour, Wellensteyn und viele mehr ins Freeport zu holen. Das Design orientiert sich am bekannten Caesars Palace in Las Vegas und bietet auf einer Fläche von rund 30.000 Quadratmetern ein Indoor-Center, mit einem Einkaufsgefühl wie unter freiem Himmel“, betont Thomas Seikmann, Geschäftsführer von FREEPORT.