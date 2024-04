In Wien gibt es am Ben & Jerry’s Free Cone Day gratis Eis.

In Wien gibt es am Ben & Jerry’s Free Cone Day gratis Eis. ©Conny de Beauclair

Free Cone Day 2024: Gratis Eis von Ben & Jerry's am 16. April in Wien

Am Dienstag, den 16.4., feiert Ben & Jerry's den jährlichen internationalen Ben & Jerry’s Free Cone Day auch in Österreich. Dabei werden am Badeschiff in Wien ab 17.00 Uhr 2.000 Becher Eis verteilt.

Seit der Gründung im Jahr 1978 will sich Ben & Jerry's mit dem internationalen Ben & Jerry’s Free Cone Day, der einmal jährlich stattfindet, bei den Fans der Marke bedanken.

Gratis Ben & Jerry's Eis am Free Cone Day 2024 in Wien

Ben & Jerry’s feiert den internationalen Ben & Jerry’s Free Cone Day auch in Österreich. Am Dienstag, den 16.4. verteilt Ben & Jerry’s an seine Eisliefhaber 2.000 Becher der beliebtesten Sorte Cookie Dough (einschließlich der veganen Option Cookies on Cookie Dough). Ab 17 Uhr am Badeschiff Wien (Donaukanal zwischen Schwedenplatz und Urania), solange der Vorrat reicht.