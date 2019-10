Frauenpower in "Zukunftlabors" der SPÖ

Drei Frauen sollen die SPÖ unter dem Titel "Die neue Zeit" ins 21. Jahrhundert führen.

Die SPÖ hat in ihrer Vorstandssitzung jene "Zukunftslabors" personell ausgestattet, die die Partei im Zuge des selbst verordneten "Erneuerungsprozesses" aus der Krise führen sollen.

Dabei handelt es sich um die GPA-djp-Vorsitzende Barbara Teiber, die Vorsitzende des Renner-Instituts Maria Maltschnig und Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid, berichtete Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag.

SPÖ will sich erneuern: Große Mitgliederbefragung steht bevor

Drei Frauen sollen die SPÖ als Köpfe der "Zukunftslabors" unter dem Titel "Die neue Zeit" ins 21. Jahrhundert führen, betonte Rendi-Wagner nach der Vorstandssitzung. Ihre Arbeit beginnen sollen diese bereits in der kommenden Woche, mit Anfang Mai soll der Prozess mit einem "Zukunftskongress" abgeschlossen sein. Davor stehe noch eine der größten Mitgliederbefragungen, welche die Sozialdemokratie je erlebt habe, an, so Rendi-Wagner.