Frauenpower im Jüdischen Museum Wien: Suchaufruf zu Hedy Lamarr

Am 8. März findet der internationale Frauentag statt. Anlässlich dazu startet auch das Jüdische Museum Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, einen Suchaufruf zu einer ganz besonderen Powerfrau. Für die Herbst-Ausstellung "Lady Bluetooth, Hedy Lamarr" werden Objekte aus der Kindheit und Jugend der Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr gesucht.

“Lady Bluetooth. Hedy Lamarr” – Suchaufruf zu einer ganz besonderen Powerfrau

“Auch 2019 rücken wir mit Hedy Lamarr wieder eine ganz besondere Frauengeschichte in den Mittelpunkt. Die Ausstellung wird die facettenreiche Biografie der Hollywoodikone aufgreifen und einen besonderen Schwerpunkt auf ihre Lebensjahre in Wien setzen”, so Direktorin Danielle Spera.