Frauenmorde in Österreich: Kickl richtet Screening-Gruppe ein

In den letzten Tagen und Wochen gab es vermehrt Gewalttaten, denen Frauen zum Opfer gefallen sind. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat nun angekündigt, eine Screening-Gruppe einzurichten.

“Die Morde an Frauen in den vergangenen Tagen und Wochen haben gezeigt, dass wir akuten Handlungsbedarf in diesem Bereich haben”, sagte Kickl am Dienstag auf Anfrage der APA. Die Gruppe soll Mordfälle, die seit 1. Jänner 2018 verübt wurden und als Beziehungstat eingestuft werden, aufrollen, screenen und analysieren. In den Fokus gefasst werden sollen beispielsweise die Vorgeschichte des Täters, die Opfer-Täter-Beziehung und Opfer-Täter-Charakteristika.

Screening-Gruppe prüft bessere Vernetzung von Prävention

Das Innenministerium will außerdem überprüfen, ob es einen Bedarf nach besserer Vernetzung von Prävention und Repression gibt, etwa zwischen Opferschutzeinrichtungen und Haftanstalten. “Wenn sich beispielsweise jemand in der Haft radikalisiert, dann muss das an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden”, sagte Kickl. Ansehen will sich der Innenminister auch, wie die Bluttaten verübt wurden. “Die Vorfälle in den vergangenen Wochen haben auch gezeigt, dass die Verwendung von Tatmitteln wie Hieb- und Stichwaffen ein großes Problem darstellen. Daher sollen Tätergruppen, die diese Tatmittel besonders häufig verwenden, identifiziert werden, um auch hier präventiv entgegenzusteuern”, kündigte der Innenminister an.