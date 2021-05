Frauenmorde: Grüne für schärferes Waffengesetz

Die Grüne Frauensprecherin Meri Disoski fordert schärfere Waffengesetze in Österreich. Innenminister Nehammer kündigte bereits an, das Waffengesetz begutachten zu wollen.

Weiters erwartet sich die stv. Klubobfrau der Grünen Aufschluss darüber, wie viele Schusswaffen im Zuge von Wegweisungen, Annäherungs- oder Betretungsverboten im Kontext von häuslicher Gewalt bzw. Gewalt an Frauen durch die Polizei eingezogen worden sind. "Und sie wird zeigen, wie viele der Morde bzw. Mordversuche mit illegalen Waffen verübt wurden", so Disoski.

Zugang zu Waffen muss eingeschränkt werden

Nehammer hatte bereits vor drei Wochen angekündigt, Änderungen am Waffengesetz prüfen zu wollen. "Ich habe die Expertinnen und Experten des Innenministeriums beauftragt, im Zuge der ohnehin geplanten Änderung des Waffengesetzes, auch schärfere Regeln bei Gewalt in der Privatsphäre zu verankern. Mein Ziel ist es, den sofortigen und obligatorischen Entzug von Waffen und Waffendokumenten bei Betretungs- und Annäherungsverboten im Gesetz eindeutig zu manifestieren", betonte Nehammer am Samstag in einer Stellungnahme gegenüber der APA.