Frauenmorde: Gewaltambulanzen in allen Bundesländern gefordert

Nach den vermehrten Frauenmorden in den letzten Wochen setzen sich die NEOS nun für Gewaltambulanzen in allen Bundesländern ein.

Angesichts der Häufung von Frauenmorden in den letzten Wochen fordern die NEOS als Teil ihres Gewaltschutzpakets Gewaltambulanzen in allen Bundesländern als spezialisierte Anlaufstelle für betroffene Frauen und Männer. Eine derartige Ambulanz solle sicherstellen, dass Opfer von sexualisierter Gewalt rund um die Uhr (auch an Feiertagen) Unterstützung bekommen.

NEOS: Gewaltambulanzen sind Teil des Gewaltschutzpaketes

Vor Ort solle es auch ein Beratungsangebot geben. Opfer können so an entsprechende Opferschutz- oder Gewaltschutzeinrichtungen vermittelt werden. Ein entsprechendes Projekt, das es in Graz gab, sei, nachdem die Leiterin nach Deutschland gegangen sei, wieder eingestampft. Seitdem gebe es keine solche Einrichtung in Österreich, kritisieren die Pinken.