Im Fall um den Fund einer Frauenleiche hat die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag weiterführende Details bekannt gegeben.

Beim Opfer handelt es sich um eine 39-Jährige aus dem Bezirk Zwettl, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager auf Anfrage mit. Die Tote wurde demnach auf einem Friedhof in Tschechien entdeckt und wies eine Schussverletzung am Kopf auf. Unklar ist, wo sich der Tatort befunden hatte. Der 34-jährige Beschuldigte dürfte Suizid verübt haben.

Frauenleiche mit Schusswunde auf Friedhof entdeckt: Ermittlungen laufen

Obduktion der Leiche des Beschuldigten für nächste Woche geplant

Leiche der 39-Jährigen zu Wochenbeginn gefunden

Gefunden wurde die Frauenleiche zu Wochenbeginn. Als tatverdächtig galt rasch ein 34-Jähriger. Nach dem Niederösterreicher wurde am Montag im Rahmen einer groß angelegten Fahndung stundenlang im Raum Langenlois (Bezirk Krems) gesucht. Entdeckt wurde der Mann gegen 16.30 Uhr tot in einer Scheune in der Nähe von Schiltern bei Langenlois. Er dürfte Suizid begangen haben. In einem Fahrzeug des Niederösterreichers wurde laut Baumschlager ein Schreiben gefunden. Zum Inhalt wurden aber keine Angaben gemacht. Generell würden noch Umfeldermittlungen durchgeführt und weitere Auskunftspersonen befragt, hieß es.