Frauenhaus für Mädchen und junge Frauen in Wien

Neben den fünf Frauenhäusern in Wien, gibt es ein ganz besonderes Angebot für Mädchen und junge Frauen. Als solches ist dieses einzigartig in Österreich.

Alleine 2023 hat es schon 17 Femizide gegeben. Dazu kommen unzählige Mordversuche und andere Gewalttaten an Frauen. Zum Schutz der Betroffenen gibt es in Wien fünf Frauenhäuser. Ein ganz besonderes Angebot ist ein eigenes Frauenhaus für Mädchen und sehr junge Frauen, wie die ORf-Sendung "Wien Heute" berichtet. Dies ist als solches in Österreich einzigartig.

Wiener Frauenhaus für Mädchen und junge Frauen

Einige flüchten nach der Schule in das Frauenhaus. Nur mit Schultasche, sonst haben sie nichts mit. Andere Mädchen und Frauen die Opfer von Gewalt geworden sind läuten in den Nachtstunden. "Wir haben auch in der Vergangenheit junge Frauen aufgenommen, aber wir haben in der Praxis gemerkt, dass wir den Bedürfnissen dieser Frauen nicht ganz gerecht werden können. Die jungen Frauen brauchen einfach mehr pädagogische Unterstützung, sie brauchen mehr Struktur im Alltag. Sie sind alle noch in der Persönglichkeitsfindung. Sie brauchen auch Unterstützung hinsichtlich Arbeitsorientierung", so Andrea Brem, Leiterin der Wiener Frauenhäuser.