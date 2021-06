Frauengesundheit: Positive Entwicklung bei einem Punkt

In der letzten Generation hat die Sache noch anders ausgesehen: Das gilt im Hinblick auf die Gesprächsbasis zwischen jüngeren Frauen und ihren Müttern zum Thema "Frauengesundheit". Das ist das Resultat einer Integral-Umfrage.

Jüngere Frauen und ihre Mütter haben eine deutlich bessere Gesprächsbasis, wenn es um Frauengesundheit geht, als noch ein bis zwei Generationen davor. Das ergab eine am Donnerstag in Wien präsentierte repräsentative Umfrage von Integral im Auftrag des Pharma-Unternehmens Gynial. Vor allem zu Themen wie Schwangerschaft und Menstruation, gefolgt von Pubertät und Verhütung, sehen Töchter in ihren Müttern demnach eine gute Ansprechperson.