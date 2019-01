"FrauenFilmTage 2019" im Wiener Stadtkino im Künstlerhaus

Von 28. Februar bis 7. März werden heuer die FrauenFilmTage 2019 über die Bühne gehen. Die Veranstaltung findet im Stadtkino im Künstlerhaus statt.

Die FrauenFilmTage 2019 vom 28. Februar bis zum 7. März werden von dem vietnamesischen Film “The Third Wife” von Ash Mayfair eröffnet. Während die FrauenFilmTage 2019 im Stadtkino im Künstlerhaus stattfinden, wird die Eröffnung im Filmcasino sein.

FrauenFilmTage 2019: Erste Highlights

Der Film “The Third Wife” spielt in Vietnam und dreht sich um Zwangsheirat und patriarchale Strukturen. Verbunden sind die Themen mit atemberaubenden Landschaftsaufnahmen und sphärischen Klängen. Seit der Weltpremiere erhielt “The Third Wife” zahlreiche Auszeichnungen, wie „NETPAC Award” Toronto IFF 2018, „TVE Otra Mirada Award“ San Sebastian International Filmfestival 2018, „Gold Hugo“ Chicago International Filmfestival 2018, „Best Artistic Contribution“ Cairo International Filmfestival 2018.