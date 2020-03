Frauen steigen trotz guter Bildung seltener im Job auf

Obwohl Frauen hierzulande gut gebildet sind, landen sie laut Statistik Austria viel seltener in Führungspositionen.

Frauen in Österreich seltener in Führungspositionen

Laut Zahlen der Statistik Austria übten 2018 insgesamt 7,9 Prozent der unselbstständig erwerbstätigen Männer in ihrem Beruf eine führende Tätigkeit aus. Bei den Frauen waren mit 3,5 Prozent dagegen deutlich weniger in führenden Positionen tätig. Selbst bei gleichen Bildungsabschlüssen waren Frauen stärker in mittleren Positionen vertreten, während Männer häufiger in Führungspositionen aufstiegen.