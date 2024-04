Frauen nach Österreich gelockt und zur Prostitution in Graz und Wien gezwungen

Zwei Männer und eine Frau werden beschuldigt, mehrere chinesische Frauen nach Österreich gebracht und zur Prostitution gezwungen zu haben.

Das Trio, das in Wien und Graz lebt, soll den Frauen nach deren legalen Einreise die Dokumente abgenommen und sie anschließend ausgebeutet haben, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mit. Die Opfer arbeiteten in Wiener sowie Grazer Bordellen. Die drei wurden festgenommen, sie zeigten sich großteils nicht geständig.

Trio zwang zahlreiche Chinesinnen zu Prostitution

Zahlreiche Frauen - eine genaue Zahl wisse man noch nicht - waren zuvor vorwiegend legal mit dem Flugzeug in Wien-Schwechat oder per Bahn aus Italien in Österreich angekommen. Sie stellten daraufhin einen Asylantrag, um in Österreich arbeiten zu dürfen. Polizeisprecher Heimo Kohlbacher berichtete, die Frauen hätten teilweise gewusst, warum sie nach Österreich kommen. Sie wollten "lukrativ Geld machen", wurden von den Tätern danach allerdings bewusst unter Druck gesetzt und ausgebeutet.