Frauen in Wien zur Prostitution gezwungen: 22 Menschenhändler in Haft

Der Polizei ist ein Schlag gegen den internationalen Menschenhandel gelungen. Dabei kam es auch in Wien zu Wohnungsdurchsuchungen.

Polizeibehörden in Wien, Rumänien und Großbritannien haben einen Menschenhändlerring zerschlagen, der seit 2012 Frauen in mehreren europäischen Ländern der Prostitution zugeführt haben soll.

28 Opfer sollen über die Jahre teils mit Schlägen und Drohungen zur Sexarbeit gezwungen worden sein, gut die Hälfte davon in Wien, berichtete das Bundeskriminalamt (BK) am Freitag.

Menschenhändlerring zwang in Wien Frauen zur Prostitution

Das Landeskriminalamt Wien durchsuchte zeitgleich zwei Wohnungen in Favoriten und Meidling, eine weitere Amtshandlung erfolgte in Huddersfield in Großbritannien. In Wien gab es zwar keine Festnahmen, es wurden aber Datenträger, Mobiltelefone und Unterlagen von Beschuldigten sichergestellt, sagte BK-Sprecher Vincenz Kriegs-Au.