Frauen in Österreich zur Prostitution gezwungen: Mehrere Personen in Haft

Nachdem sich eine Minderjährige an die Behörden wandte, konnte die Polizei mehrere Personen festnehmen, die Frauen zur Prostitution in Österreich gezwungen haben sollen.

Nach Ermittlungen gegen eine in Italien und Österreich etablierte Bande, die nigerianische Frauen zur Prostitution gezwungen haben soll, sind in der norditalienischen Stadt Piacenza fünf Verdächtige festgenommen worden. Die Polizei habe zudem weitere neun Personen, darunter mehrere Ausländer, noch im Visier, teilte die Polizei in Piacenza mit.

Opfer nach Österreich geschleppt: Mädchen wandte sich an Behörden

Laut österreichischem Bundeskriminalamt wurden im Rahmen der Operation in Italien insgesamt sechs Verdächtige festgenommen, eine weitere in Griechenland. In Österreich wurden bisher sechs Opfer der Gruppe gefunden, die hierher geschleppt und dann zur illegalen Prostitution gezwungen wurden. Dabei wandten die Täter auch Rituale an, um den psychologischen Druck auf die Frauen zu erhöhen.