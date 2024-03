Frauen-Fußballcup: St. Pölten und Austria Wien im Finale

Am Samstag wurden die beiden Halbfinale im Frauen-Fußballcup gespielt.

Mit Mühe verhinderten die Titelverteidigerinnen vom SKN St. Pölten im Frauen-Fußballcup-Halbfinale eine Niederlage. Erst in der Verlängerung besiegten die Wölfinnen am Samstag auf heimischem Boden die Vienna mit einem 1:0 (0:0, 0:0) und stehen somit am 1. Mai im Endspiel gegen Wiener Austria.

Bundesliga-Tabellenführer St. Pölten, der in der Liga zuletzt zwei Partien in Folge nur remisiert hatte, war gegen die Vienna zwar das dominante Team, scheiterte aber immer wieder an der gegnerischen Torfrau Christina Schönwetter. Valentina Mädl erlöste die Gastgeberinnen schließlich in der 106. Minute, der Weg zum zehnten Cuptitel en suite ist damit weiterhin frei. Nach einer Schulterverletzung von Viennas Offensivfrau Julia Kappenberger nach einem eigentlich harmlosen Zweikampf war die Partie im Finish für fast eine Dreiviertelstunde unterbrochen.