Frau von Kastenwagen erfasst: Fahrerflucht in NÖ

Eine 84-Jährige ist Freitagfrüh in Mannersdorf am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) beim Überqueren einer Straße von einem Kastenwagen erfasst worden. Die Seniorin wurde zu Boden geschleudert und verletzt. Sie wurde per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der Kfz-Lenker beging nach Angaben der Exekutive Fahrerflucht.