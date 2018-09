Frau von Bekanntem gefesselt und ausgeraubt: Cobra-Einsatz in NÖ

Am Sonntag wurde eine 61-Jährige von einem Bekannten überfallen und ausgeraubt. Die Frau erlitt einen schweren Schock, der flüchtige Täter wurde von Cobra-Beamten festgenommen.

Eine 61-Jährige ist am Sonntagabend in ihrem Haus in Gänserndorf überfallen, gefesselt und ausgeraubt worden. Das Opfer konnte sich selbst befreien und den Notruf wählen. Die Frau erlitt einen schweren Schock und leichte Verletzungen, berichtete die Polizei. Erbeutet wurden Schmuck und Münzen. Montagfrüh wurde ein 50-jähriger Verdächtiger in Gänserndorf mit Cobra-Unterstützung festgenommen.