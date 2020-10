Frau vernascht eigenes Körpergewicht in Schokolade

Einen ganz besonders süßen Wunsch hatte Gabriela aus Schönkirchen bis vor kurzem: Sie wollte ihr eigenes Körpergewicht in Schokolade vernasche. Heidi Chocolat machte es möglich.

Seit dem 5. Oktober sucht Radio Austria nach den ausgefallensten Wünschen in Österreich. Täglich haben Zuhörer die Chance in der Sendung "Wünsch dir was" ihre Herzenswünsche zu präsentieren.