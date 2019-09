Frau vereitelt Banküberfall in Wilhelmsburg

Das auffällige Aussehen und Verhalten eines 51-Jährigen waren einer Frau in Wilhelmsburg verdächtig. Sie verständigte die Polizei und verhinderte damit einen Banküberfall.

In Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) ist am Donnerstagnachmittag ein Raubüberfall auf ein Geldinstitut vereitelt worden. Ein 51-jähriger ungarischer Staatsbürger wurde festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag mit. Der Beschuldigte war geständig.