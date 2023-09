Frau verbrachte Nacht am Berg: Rettung nach 26 Stunden

In der Nacht auf Montag biwakierte eine Welserin (57) auf einem Berg im Traunsteingebiet. Sie wurde nach 26 Stunden gerettet.

Die Frau ging am Sonntag allein wandern, sie reiste mit Öffis an und ging von Gmunden aus zur Mairalm und weiter nach Karbach. Auf dem unmarkierten Daxnersteig Richtung Spitzlsteinalm kam sie vom Weg ab und verstieg sich am frühen Nachmittag, berichtete die Polizei am Dienstag.

In einer Seehöhe von 950 Metern kam die 57-Jährige nicht mehr weiter und traute sich in dem Absturzgelände auch nicht zurückzugehen. Da ihr Handyakku leer war und sie keinen Notruf absetzen konnte, übernachtete sie in dem felsigen Gelände im Biwaksack. Als sie am Montag nicht in die Arbeit kam, alarmierte eine Kollegin, die von der Wanderung wusste, die Polizei.