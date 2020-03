Frau trieb im Donaukanal: Wiener Polizei rettete 37-Jährige

Die Wiener Polizei musste am Montagnachmittag eine 37-Jährige retten, die in den Donaukanal gefallen war. Die Gründe dafür sind noch unklar.

Wiener Polizeibeamte entdeckten am Montag gegen 17 Uhr bei ihrer Streife eine Frau, die zwischen Marienbrücke und Schwedenbrücke im Donaukanal trieb. Die verständigte Wasserpolizei rückte in kurzer Zeit mit einem Polizeiboot an und konnten die 37-Jährige bergen.