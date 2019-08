Frau stirbt nach Bad in der Ostsee an Bakterieninfektion

An der Ostsee ist eine ältere Frau an einer Bakterien-Infektion gestorben. Bislang hat man vier weitere Menschen registriert, die sich mit sogenannten Vibrionen infiziert hatten.

Eine ältere Frau ist in Deutschland an einer Bakterieninfektion gestorben. Die Frau gehörte zur Risikogruppe mit geschwächtem Immunsystem, gab das Landesamt für Gesundheit am Donnerstag bekannt.