Frau schlug Polizist in Wien Schlüsselbund ins Gesicht

Die alkoholisierte Frau überquerte in der Nacht auf Sonntag die Straße trotz roter Ampel und wurde von Polizisten angehalten. Einem der Beamten schlug die Frau ihren Schlüsselbund ins Gesicht.

Die 23-Jährige war gegen 2.40 Uhr am Franz-Josefs-Kai in der Wiener Innenstadt angehalten worden, weil sie trotz roter Ampel die Straße überquert hatte. Die Frau schlug dem Polizisten ihren Schlüsselbund ins Gesicht. Der Gesetzeshüter "musste in einem Krankenhaus behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht weiter versehen", berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Beschuldigte habe 1,28 Promille Alkohol im Blut gehabt.