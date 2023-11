Frau nahm vergessene Geldbörse in NÖ mit und zahlte damit Getränke

Am 18. September 2023 gegen 19:00 Uhr hat eine bisher unbekannte Frau eine vergessene Geldbörse in einem Lokal in Vösendorf an sich genommen. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu der Täterin.

In der Geldbörse befanden sich eine Kreditkarte und etwa 150 Euro Bargeld. Mit der Kreditkarte soll die Verdächtige anschließend an einem Getränkeautomaten ein Getränk gekauft haben. Darüber hinaus hat sie offenbar versucht, in einem Geschäft in Vösendorf zweimal Waren im Wert von jeweils mehreren hundert Euro mit der Kreditkarte zu bezahlen. Dies war jedoch nicht möglich, da die Karte zwischenzeitlich bereits gesperrt worden war.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wird um Veröffentlichung der angeschlossenen Lichtbilder ersucht. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Vösendorf unter der Telefonnummer 059133-3343, erbeten.