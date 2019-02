Frau in Wiener Neustadt unter Pkw eingeklemmt: Kranbergung

Ein 92 Jahre alter Mann hat am Samstagvormittag in Wiener Neustadt aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw eine Fußgängerin überrollt. Die Frau wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Ein 92 Jahre alter Mann hat am Samstagvormittag in Wiener Neustadt aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw eine Fußgängerin überrollt. Die 64-Jährige wurde unter dem Wagen eingeklemmt und durch die Feuerwehr geborgen. Die Frau erlitt Verletzungen und wurde mit dem Notarztwagen in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert, berichtete die Polizei in einer Aussendung.