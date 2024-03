Frau in Wien von "Bolt"-Fahrer vergewaltigt

In Wien soll ein Fahrer des Fahrdienstunternehmens "Bolt" im Dezember eine Frau vergewaltigt haben. Das teilte die Polizei Wien am Donnerstag via Aussendung mit.

Zu dem Vorfall kam es bereits am 13.12.2023. Eine Frau ging unmittelbar nach der Tat zur Polizei Wien und gab an, dass sie von dem Fahrer eines Fahrdienstunternehmens mit Gewalt zu sexuellen Handlungen genötigt worden sei. Zuvor soll der Mann die Frau nicht an die gewünschte Adresse gebracht, sondern weitergefahren sein und sie am Aussteigen gehindert haben. Wie VIENNA.at aus verlässlicher Quelle erfahren hat, handelte es sich dabei um einen "Bolt"-Fahrer.

Das Landeskriminalamt Wien konnte inzwischen einen 49-jährigen Tatverdächtigen ausforschen. Der serbische Staatsangehörige wurde am 13.3.2024 festgenommen und befindet sich in einer Justizanstalt. Weitere Ermittlungen laufen.