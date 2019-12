Frau in Vösendorf beraubt: Fahndung nach mutmaßlichem Täter

Am Sonntag soll eine 43-jährige Läuferin in Vösendorf beraubt worden sein. Ihr wurde ihr Handy entwendet. Nach dem mutmaßlichen Täter wird gefahndet.

Am Sonntag erstattete eine 43-jährige Läuferin aus dem Bezirk Mödling eine Anzeige. Ein bislang unbekannter Mann soll sich der Frau in Vösendorf auf einem zur S1 parallel verlaufenden Weg, in Höhe des Tunnels Vösendorf in den Weg gestellt haben. Dann soll er sie obszön angesprochen haben, bevor er ihr schließlich das Mobiltelefon entrissen und geraubt haben soll. Die 43-Jährige wurde nicht verletzt.