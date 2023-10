Frau in Paris drohte mit Explosion: Von Polizei niedergeschossen

In einer Pariser S-Bahnstation wurde eine Frau von der Polizei niedergeschossen, nachdem sie damit gedroht hatte, sich in die Luft zu sprengen.

Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die Frau bereits in einem S-Bahn-Zug in Richtung Zentrum Todesdrohungen ausgesprochen hatte. Als sie den Anweisungen der alarmierten Beamten in der S-Bahnstation nicht folgte, gab ein Polizist einen Schuss ab. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen.