Frau in OÖ fand schwerverletztes Biberkind vor Eingangstür

Eine Frau ist am vergangenen Freitag in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf/Oberösterreich) auf einen schwerverletzten Biber gestoßen.

"Das Tier hatte eine deutliche Bisswunde am Rücken, die vermutlich durch interne Rangordnungskämpfe entstand", teilte das Tierparadies Schabenreith am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.

Der Biber wurde zunächst in eine Tierklinik gebracht und befindet sich mittlerweile in der Quarantänestation des Tierparadies Schabenreith, wo er versorgt und gepflegt wird. „Sie isst gut und zeigt Anzeichen der Besserung. Wir spülen ihre Wunden zweimal täglich und sind optimistisch, dass sie bald wieder in die Wildnis entlassen werden kann“, wird Tierheimleiter Harald Hofner in der Pressemitteilung zitiert. „Das junge Bibermädchen schien zu wissen, dass es Hilfe benötigt. Es suchte bewusst einen Ort auf, wo es sicher gefunden wird." Genannt wird das Bibermädchen "Kirbi".