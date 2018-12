Frau in Niederösterreich angeschossen: Polizist in U-Haft

Nachdem am Freitag ein 54-jähriger Polizist eine Frau angeschossen haben soll, befindet sich der Beamte nun in Untersuchungshaft.

Über den nach einem Schuss auf eine Frau in einer Marktgemeinde im Bezirk Gänserndorf am Freitag festgenommenen 54-jährigen Polizeibeamten ist Untersuchungshaft verhängt worden. Der Mann befindet sich in der Justizanstalt Korneuburg.