Frau in Himberg erstochen: 57-Jähriger erneut wegen Mordes verurteilt

Mit einem rechtskräftigen Schuldspruch wegen Mordes hat am Donnerstag in Korneuburg der Prozess gegen einen 57-Jährigen geendet.

Weil er im Jahr 2015 in einem Abbruchhaus in Himberg (Bezirk Bruck a. d. Leitha) seine Mitbewohnerin erstochen haben soll, ist ein 57-Jähriger am Donnerstag am Landesgericht Korneuburg rechtskräftig wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Schon 2016 war der Angeklagte wegen Mordes an seiner damaligen Partnerin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Schwurgericht durfte aus diesem Grund keine Zusatzstrafe verhängen.