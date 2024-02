Frau bemerkte Fremden in ihrem Pkw in Wien

Diese Erfahrung möchte man wohl nicht machen: Eine Frau hat in ihrem zuvor abgestellten Pkw eine ihr fremde Person bemerkt, die eine Kette von ihr in der Hand gehalten haben soll, teilte die Wiener Polizei am Samstag in einer Aussendung mit.

Die Person übergab auf den Umstand angesprochen die Kette und entfernte sich. Die Beamten konnten wegen der Personenbeschreibung einen Teenager anhalten. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen, bei ihm handelt es sich um einen 16-Jährigen Libyer. Bei einer polizeilichen Vernehmung erklärte er, dass er in dem Pkw schlafen wollte. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.